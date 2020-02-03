Park halindeki otomobil yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Park halindeki otomobil yandı

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki otomobil yandı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Olay, Çay Mahallesi 75. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan A.'ya ait 55 FG 202 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden alev aldı. Otomobilin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve araç sahibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek olası bir faciayı engellemiş oldu. Otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da kar yağışının perşembe sabahı etkili olması bekleniyor
Meteoroloji tarih verip uyardı! Birçok ilde kar yağışı etkili olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz Rusya'da bir baba kızını internet sitesinde 470 TL'ye satılığa çıkardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 06:18:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Park halindeki otomobil yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]