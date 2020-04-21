Park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir otomobilin yanması paniğe neden oldu.



Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesinde park halinde bulunan 01 LY 655 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN