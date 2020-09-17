BURSA'nın Gemlik ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.
Küçükkumla Mahallesi Yüksel Yıldırım Caddesi, Doğan Sitesi'nin karşısındaki arazide park halinde bulunan 16 MAY 15 plakalı otomobilde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:02 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Park halindeki otomobil, yandı - Son Dakika