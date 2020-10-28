Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki otomobil alev alev yandı

28.10.2020 22:16

Park halindeki otomobil alev alev yandı Bitlis'in Tatvan ilçesinde park halindeki bir otomobil yandı.

Park halindeki otomobil alev alev yandı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde park halindeki bir otomobil yandı.

Alınan bilgilere göre olay bugün akşam saatlerine doğru ilçenin Yaşam AVM yanında meydana geldi. Avm girişindeki yol üzerinde park halinde olan S.A'ya ait 26 UC 188 plakalı otomobilde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içinde kalan aracı söndürmeye çalışırken, polis ekipleri ise olası bir duruma karşı sokağı emniyet şeridiyle kapattı. Meydana gelen yangında araç büyük zarar görürken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Otomobil, Tatvan, Bitlis, Ateşe, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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