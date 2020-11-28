Park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Park halindeki otomobil yandı
28.11.2020 23:13
Park halindeki otomobil yandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araç park halindeyken alev aldı.
Park halindeki otomobil yandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araç park halindeyken alev aldı. Bursa Büyükşehir İtfaiyesi yangını kısa sürede söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, olay Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi. Davut Ç.'ye ait 16 AHT 367 plakalı araç, sokak üzerinde park halindeyken içinden önce dumanlar ardından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilin içinde çıkan yangın araştırılıyor. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Son Dakika Emniyet Genel Müdürlüğü, tam karantina tedbirlerini içeren genelgeyi yalanladı Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Risk devam ediyor Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı Partilere katılıp "Abartmayın" diyen sunucu Buse İskenderoğlu, koronavirüse yakalandı Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor