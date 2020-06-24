Park halindeki otomobil yangınında kundaklama şüphesi - Son Dakika

Park halindeki otomobil yangınında kundaklama şüphesi

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde park halinde olan otomobilde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde park halinde olan otomobilde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevlere topuna dönen otomobil kullanılmaz hale gelirken, görgü tanıdıklarının ifadesine göre, bir kişinin aracı kundakladığı ileri sürüldü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir pek halinde bulunan 35 HA 0812 plakalı otomobilde, sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevlere teslim olan aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevrede endişe yaratan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, otomobilin kimliği belirsiz bir kişinin kundakladığı ileri sürüldü. Polis, kundaklama şüphesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Bayraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:41 Kaynak: DHA

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