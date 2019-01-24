Park Halindeki Otomobilde Başından Vurulmuş Cesedi Bulundu
36 dakika önce
ÇORUM'da Bahri Gökhan K.'nin (31), park halindeki otomobilinde başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu.
ÇORUM'da Bahri Gökhan K.'nin (31), park halindeki otomobilinde başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. Araçta tabanca bulan polis, Bahri Gökhan K.'nın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Öğle saatlerinde Çomar Barajı yakınlarında park halindeki bir otomobilde, bir erkeğin hareketsiz durduğunu fark eden çevre sakinleri, polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahri Gökhan K. olduğu belirlenen, tabancayla başından vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Bahri Gökhan K.'nın cesedinin yanında ise bir tabanca bulundu. Polis
, Bahri Gökhan K.'nın intihar etmiş olabileceği üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.
- Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:16 Kaynak: DHA
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