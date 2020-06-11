Park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu - Son Dakika

Emrah M'in cenazesi otopsi için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Polis ekipleri ölen kişinin Emrah. M. olduğunu tespit etti. Olay yerinde silah bulundu.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binbirevler Mahallesi 243 Cadde üzerinde park halindeki 07 TC 150 otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Isparta 'da park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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