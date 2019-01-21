Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobilde Bir Kişinin Silahla Vurulması

Park Halindeki Otomobilde Bir Kişinin Silahla Vurulması

29 dakika önce

Batman'da park halindeki otomobilde silahla vurulan kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Park Halindeki Otomobilde Bir Kişinin Silahla Vurulması, System.String[]
Batman'da park halindeki otomobilde silahla vurulan kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kıra Dağı mevkisinde önceki gün park halindeki 34 VF 6772 plakalı otomobilde silahla vurulmuş bulunan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybeden Muzaffer Zengin'in cenazesi, otopsi işlemininin ardından ailesine teslim edildi.

Zengin'in cenazesi, merkeze bağlı Recepler köyünde toprağa verildi.

2 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, otomobil ve güzergahtaki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Batman, Güncel
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