Park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaralandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:34 Kaynak: AA
'nın Suruç
ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Gölen Mahallesi'nde Çekdar Samur, babasına ait park halindeki 34 NZ 749 plakalı otomobile bindi.
Bir süre sonra otomobilden yoğun duman çıktığını fark eden baba Fadıl Samur çevredekilerinde yardımıyla oğlunu araçtan çıkararak Suruç Devlet Hastanesi
'ne götürdü.
Küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çekdar Samur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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