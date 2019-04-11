Park Halindeki Otomobilde Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki araç içerisinde erkek cesedi bulundu.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:52 Kaynak: İHA
'nın Kula
ilçesinde park halindeki araç içerisinde erkek cesedi bulundu.
Olay, saat 13.30 sıralarında İzmir- Ankara
D300 Karayolu Burçak Ovası mevkiindeki bir benzinlikte meydana geldi. Sabah
vardiyasında çalışmaya başlayan benzinlik çalışanları, 25 EU 438 plakalı aracın park halinde olduğunu fark etti. Öğle saatlerine doğru aracın yanından geçen bir personel araç içerisinde arka koltukta hareketsiz halde yatan birini gördü. Aracın kapılarını açıp şahsı uyandırmak isteyen personel, kapıyı açtığında yoğun bir koku duyması ve şahsın hareketsiz yatması dolayısıyla durumu 112 acil servis ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, 52 yaşındaki Kemal Karamavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Karamavuş'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Polis
ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı. - MANİSA
Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor
AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı
Ece Seçkin Sokak Köpeklerinin Zehirlenmesine Gözyaşlarıyla Tepki Gösterdi
Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada