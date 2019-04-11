Park Halindeki Otomobilde Erkek Cesedi Bulundu

Park halindeki otomobilde erkek cesedi bulunduMANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki araç içerisinde erkek cesedi bulundu.

Park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu



MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki araç içerisinde erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 13.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Burçak Ovası mevkiindeki bir benzinlikte meydana geldi. Sabah vardiyasında çalışmaya başlayan benzinlik çalışanları, 25 EU 438 plakalı aracın park halinde olduğunu fark etti. Öğle saatlerine doğru aracın yanından geçen bir personel araç içerisinde arka koltukta hareketsiz halde yatan birini gördü. Aracın kapılarını açıp şahsı uyandırmak isteyen personel, kapıyı açtığında yoğun bir koku duyması ve şahsın hareketsiz yatması dolayısıyla durumu 112 acil servis ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, 52 yaşındaki Kemal Karamavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Karamavuş'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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