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Park halindeki otomobilde koli koli eroin çıktı

1 saat önce

Van'da park halindeki bir araçta yapılan aramada, 5 koli içerisinde 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi.

Park halindeki otomobilde koli koli eroin çıktı, System.String[]
Van'da park halindeki bir araçta yapılan aramada, 5 koli içerisinde 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi 10/23 Sokak üzerinde devriye görevini ifa ettikleri esnada park halinde bulunan İstanbul plakalı bir otomobilde şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa'nın da katıldığı aramada, aracın bagajında bulunan 5 adet koli içerisinde 204 paket halinde toplam 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili Z.D. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Van, 3. Sayfa
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