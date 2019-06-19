Park halindeki otomobilde koli koli eroin çıktı
1 saat önce
Van'da park halindeki bir araçta yapılan aramada, 5 koli içerisinde 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
'da park halindeki bir araçta yapılan aramada, 5 koli içerisinde 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince Tuşba
ilçesi Seyrantepe Mahallesi
10/23 Sokak üzerinde devriye görevini ifa ettikleri esnada park halinde bulunan İstanbul
plakalı bir otomobilde şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa'nın da katıldığı aramada, aracın bagajında bulunan 5 adet koli içerisinde 204 paket halinde toplam 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili Z.D. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi. - VAN
Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler
Makas terörüyle liseli kızın ölümüne neden olan sanıklar, hakim karşısına çıktı
İstanbul'un göbeğinde eski karısını dövüp bıçakladı! Mahalledeki genç, yaralı kadını kurtardı