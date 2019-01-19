Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

11 dakika önce

Batman'da, park halindeki otomobilde silahla vurulan bir kişi ölü bulundu.

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Batman'da, park halindeki otomobilde silahla vurulan bir kişi ölü bulundu.


Kıra Dağı mevkisinde park halindeki 34 VF 6772 plakalı otomobil içerisinde, hareketsiz duran birinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.


Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, silahla vurulan kişinin öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, ölen kişinin, merkeze bağlı Recepler köyünde ikamet eden Muzaffer Zengin (45) olduğunu tespit etti.

Zengin'in cesedi, Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:52 Kaynak: AA

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