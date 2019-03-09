Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

1 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - SULTANGAZİ'de park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu.

Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu, System.String[]
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - SULTANGAZİ'de park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu.

Cebeci Mahallesi P Caddesi'nde park halindeki otomobilde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın camına vurdu. Otomobilde yatan kişinin cevap vermemesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri aracın camını kırarak sürücü kapısını açtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu hayatını kaybeden kişinin Ayhan Tanış olduğunu belirledi. Tanış'ın yakınlarını olay yerine çağırdı. Ayhan Tanış'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:11 Kaynak: DHA

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