Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

39 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Kirazlıyalı mevkisinde park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede araç içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, ölen kişinin 52 yaşındaki Mustafa Çakır olduğunu olduğunu tespit etti.

Çakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:31 Kaynak: AA

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