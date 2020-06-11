Park halindeki otomobilde ölü bulundu (2) - Son Dakika

CESEDİN HASAN BASRİ DAŞDEMİR'E AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Isparta'da park halindeki otomobilin içinde ölü bulunan kişinin Emrah M. değil, Hasan Basri Daşdemir (20) olduğu anlaşıldı. Polisin yaptığı detaylı inceleme sonucu Emrah M.'nin otomobilin ruhsat sahibi olduğu, ölen kişinin ise Hasan Basri Daşdemir olduğu tespit edildi.

ENSESİNDEN ATEŞ EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Hasan Basri Daşdemir'in ensesinden bir el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Otomobilin yakınlarında bulunan tabancanın cinayette kullanıldığı ortaya çıkarken, polisin olayla ilgili adı açıklanmayan bir şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA,