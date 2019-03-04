Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobilde Yangın

Park Halindeki Otomobilde Yangın

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Hasan S'ye ait olduğu öğrenilen 27 PE 716 plakalı otomobil, Güneşli Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde park halindeyken motor kısmından duman yükselmeye başladı.

Aracın yandığını fark eden çevredeki esnaf, motor kaputunu açarak alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, otomobilde maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:51 Kaynak: AA

Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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