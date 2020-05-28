Park halindeki otomobilde yangın - Son Dakika

Bayramiç Belediyesi Fen İşleri Servisi'nde çalışan Metin Aygün ise, yanan otomobilini çaresiz ve üzüntüyle izledi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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