Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

1 saat önce

Park halindeki otomobil bir anda alev aldıHATAY - Hatay'da, park halindeki bir otomobil bir anda alev aldı.

Park halindeki otomobil bir anda alev aldı

HATAY - Hatay'da, park halindeki bir otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.
Olay, merkez ilçe Antakya'nın Aksaray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75. Yıl Bulvarında park halinde olan 31 ARP 76 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine yetişen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.
Yangın sonrası otomobilde küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:56 Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa
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