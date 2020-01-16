Park halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümünde, elektrik aksamı nedeniyle yangın çıktı.



Olay, Şelale Mahallesi 3527 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Açıkgöz'e ait 07 YNA 83 plakalı otomobil park halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar, yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Otomobilin motor bölümünün yangından büyük çapta zarar gördüğü belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek tamamen söndürürken, yangının elektrik aksamından çıktığı tespit edildi. - ANTALYA