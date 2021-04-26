PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

Burdur'da sahibinin çalıştırmak istediği otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Burdur merkez Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'nde park halindeki 15 SH 843 plakalı otomobilini çalıştırmak isteyen ismi öğrenilemeyen sürücü, kontağı çevirdiğinde aracın motor aksamından alev çıktığını fark etti. Sürücü kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında otomobilin motor aksamı tamamen yandı.
Kaynak: DHA
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