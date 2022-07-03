Olay, Pamukova ilçesi Esentepe Park'ında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 11 AAY 056 Ford marka otomobilin park halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü.

Kaynak: İHA

Pamukova, İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Park halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika

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