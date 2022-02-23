PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN 10 BİN LİRALIK SES SİSTEMİ HIRSIZLIĞI - Son Dakika
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PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN 10 BİN LİRALIK SES SİSTEMİ HIRSIZLIĞI

23.02.2022 11:57

ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilden 10 bin lira değerindeki ses sistemi çalındı.

ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilden 10 bin lira değerindeki ses sistemi çalındı.

Olay, sabah saatlerinde Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Çelik, evinin önünde park halindeki 02 AAN 074 plakalı otomobilin kapısının açık olduğunu ve 10 bin lira değerindeki ses sisteminin de çalındığını fark edip durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, otomobilde parmak izi çalışması yapıp çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, hırsızlık şüphelisi veya şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN 10 BİN LİRALIK SES SİSTEMİ HIRSIZLIĞI
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN 10 BİN LİRALIK SES SİSTEMİ HIRSIZLIĞI
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN 10 BİN LİRALIK SES SİSTEMİ HIRSIZLIĞI
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN 10 BİN LİRALIK SES SİSTEMİ HIRSIZLIĞI

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Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN 10 BİN LİRALIK SES SİSTEMİ HIRSIZLIĞI - Son Dakika


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SON DAKİKA: PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN 10 BİN LİRALIK SES SİSTEMİ HIRSIZLIĞI - Son Dakika
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