PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN 10 BİN LİRALIK SES SİSTEMİ HIRSIZLIĞI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilden 10 bin lira değerindeki ses sistemi çalındı.

Olay, sabah saatlerinde Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Çelik, evinin önünde park halindeki 02 AAN 074 plakalı otomobilin kapısının açık olduğunu ve 10 bin lira değerindeki ses sisteminin de çalındığını fark edip durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, otomobilde parmak izi çalışması yapıp çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, hırsızlık şüphelisi veya şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.