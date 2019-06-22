Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
49 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki park halindeki otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:22 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesindeki park halindeki otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Dikmen
Mahallesi Naras köprüsü yakınında meydana geldi. Oymapınar
istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halinde bulunan sürücüsü belirlenemeyen 07 LC 805 plakalı otomobil, park halindeki 07 HJ 307 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpan araçtaki yolculardan H.K.Ş. ve M.U. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
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