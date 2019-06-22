Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
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Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

49 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki park halindeki otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki park halindeki otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dikmen Mahallesi Naras köprüsü yakınında meydana geldi. Oymapınar istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halinde bulunan sürücüsü belirlenemeyen 07 LC 805 plakalı otomobil, park halindeki 07 HJ 307 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpan araçtaki yolculardan H.K.Ş. ve M.U. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:22 Kaynak: İHA
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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