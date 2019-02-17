Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobile Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı

Park Halindeki Otomobile Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı

11 dakika önce

Malatya'da park halindeki otomobile çarpan araç sürücüsü yaralandı.

Park Halindeki Otomobile Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Malatya'da park halindeki otomobile çarpan araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi Öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,kent merkezi istikametinden gelen M.H.C. yönetimindeki 44 AS 842 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında park halinde olan E.U.'ya ait 44 BK 460 plakalı otomobile çarptı. Kazada 44 AS 842 plakalı araç sürücüsü yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:47 Kaynak: İHA

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