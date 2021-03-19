Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç devrildi - Son Dakika

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SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak devrilirken, diğer otomobil ise önündeki başka bir otomobile vurdu. Sürücü kazayı şans eseri yara almayan atlatırken, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu 3 araçta hasar oluştu.

Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi'nde gece saat 01.45 sıralarında yaşandı. 34 DMN 531 plakalı hafif ticari aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Orhangazi Caddesi'nde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında park halinde bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari takla atarak devrilirken, otomobil ise önündeki başka bir otomobile vurdu. Kazada 3 araçta da hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşlar bir yandan sürücüye yardıma koşarken bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri ise araçta bir süre inceleme yaparak, çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı. Devrilen hafif ticari araç çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.- İstanbul