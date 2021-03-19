Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi'nde gece saat 01.45 sıralarında yaşandı. 34 DMN 531 plakalı hafif ticari aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Orhangazi Caddesi'nde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında park halinde bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari takla atarak devrilirken, otomobil ise önündeki başka bir otomobile vurdu. Kazada 3 araçta da hasar meydana geldi.Kazayı gören vatandaşlar bir yandan sürücüye yardıma koşarken bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri ise araçta bir süre inceleme yaparak, çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı. Devrilen hafif ticari araç çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç devrildi - Son Dakika