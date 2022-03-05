Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı - Son Dakika

Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı

Hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeyken park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan B.G. idaresindeki 58 LC 923 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte önce park halindeki 34 BFF 793 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Daha sonra da mahalleyi besleyen elektrik panosuna çarpan hafif ticari araç takla attı. Kazanın şiddetiyle aracın sürücüsü B.G. ve araçta yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında mahallede bulunan birçok bina elektriksiz kaldı. Vatandaşlar, takla atan aracı iterek düz çevirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.