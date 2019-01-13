Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobile Çarpıp Böyle Kaçtı

Park Halindeki Otomobile Çarpıp Böyle Kaçtı

1 saat önce

Park halindeki otomobile çarpıp böyle kaçtı Park halindeki otomobile çarpıp kaçan sorumsuz sürücü aranıyor Polis çarpma esnasında kopan parçalardan iz sürerek kaçan sürücüye ulaşmaya çalışıyorDENİZLİ - Denizli'de meydana gelen bir trafik kazası sorumsuzluğunu bu kadarına pes dedirtirken,...

Park halindeki otomobile çarpıp böyle kaçtı
Park halindeki otomobile çarpıp kaçan sorumsuz sürücü aranıyor
Polis çarpma esnasında kopan parçalardan iz sürerek kaçan sürücüye ulaşmaya çalışıyor

DENİZLİ - Denizli'de meydana gelen bir trafik kazası sorumsuzluğunu bu kadarına pes dedirtirken, güvenlik kameralarına da yansıyan kazada sokağa hızla giren bir otomobil park halindeki bir otomobile çarparak hızla olay yerinden kaçıyor.
Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1482 Sokakta meydana geldi. Sabaha karşı yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayın şu şekilde gerçekleştiği görülüyor.
Sokağa hızla giren beyaz bir otomobil Ümit Kavas isimli vatandaşa 20 GG 776 plakalı park halindeki otomobilin sağ tarafına hızla çarpıyor. Çarpmanın şiddeti ile duran otomobil daha sonra sürücünün manevra yapması ile hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Çarpmanın etkisi ile ayrıca Kavas'a ait otomobil el freni çekili olmasına rağmen yerinden hareket ederek birkaç metre geriye doğru giderek durabiliyor. Sorumsuz sürücünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ise bu kadarına pes dedirtiyor.
Olayın ardından polis çağırarak şikayetçi olan Kavas'ın aracında yaklaşık 10 bin TL'lik maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çarpma esnasında otomobilden kopan parçalar üzerinden seri numaralarından araca ve sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin ayrıca çevredeki başka güvenlik kamerası ve MOBESE kameraları üzerinden de iz süreceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:44 Kaynak: İHA

Denizli, Polis, 3. Sayfa
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