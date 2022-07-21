Kaza, saat 16.00 sıralarında Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki otomobile çarpıp, Melen Çayı'na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, suya gömülen otomobilde sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Dalgıçlar, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Kocaali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Park halindeki otomobile çarpıp çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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