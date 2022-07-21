SÜRÜCÜ VE OTOMOBİL ÇAYDAN ÇIKARILDI
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya uçan otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren İsmet Aydın'ın (74) cesedi dalgıçlar tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı. Ekipler, daha sonra vinç yardımıyla otomobili çaydan çıkardı.
Kaynak: DHA
İsmet Aydın, Sakarya, Kocaali, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Park halindeki otomobile çarpıp çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü (2) - Son Dakika
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