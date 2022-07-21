Park halindeki otomobile çarpıp çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü (2) - Son Dakika
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Park halindeki otomobile çarpıp çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü (2)

21.07.2022 19:57
Park halindeki otomobile çarpıp çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü (2)

SÜRÜCÜ VE OTOMOBİL ÇAYDAN ÇIKARILDISakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya uçan otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren İsmet Aydın'ın (74) cesedi dalgıçlar tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı.

SÜRÜCÜ VE OTOMOBİL ÇAYDAN ÇIKARILDI

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya uçan otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren İsmet Aydın'ın (74) cesedi dalgıçlar tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı. Ekipler, daha sonra vinç yardımıyla otomobili çaydan çıkardı.


YORUMLAR
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Otomobil Melen Çayı'na düştü, ekipler sürücüyü bulmak için seferber oldu Otomobil Melen Çayı'na düştü, ekipler sürücüyü bulmak için seferber oldu
Kaynak: DHA

İsmet Aydın, Sakarya, Kocaali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Park halindeki otomobile çarpıp çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki otomobile çarpıp çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü (2) - Son Dakika
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