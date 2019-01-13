Park Halindeki Otomobile Çarpıp Kaçtı
1 saat önce
Denizli'de hızla ilerleyen bir otomobil, park halindeki araca çarpıp kaçtı.
Denizli
'de hızla ilerleyen bir otomobil, park halindeki araca çarpıp kaçtı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi
ilçesi Karaman
Mahallesi 1482 Sokak'ta meydana geldi. Sokağa hızla giren beyaz bir otomobil, Ümit Kavas isimli vatandaşa ait 20 GG 776 plakalı park halindeki otomobilin sağ tarafına çarptı ve kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Kavas'a ait otomobil el freni çekili olmasına rağmen yerinden hareket etti ve birkaç metre geriye doğru gitti.
Olayın ardından polis çağırarak şikayetçi olan Kavas'ın aracında yaklaşık 10 bin TL'lik maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Polis
ekipleri ise çarpma esnasında otomobilden kopan parçalar üzerinden seri numaralarından araca ve sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:01 Kaynak: İHA
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