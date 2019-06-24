Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobile çarptı; 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Park halindeki otomobile çarptı; 1 yaralı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında park halindeki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Park halindeki otomobile çarptı; 1 yaralı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında park halindeki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Abdullah Sokak'ta meydana gelen kazada, Eski Sanayi istikametine seyir halinde olan Kamile Z. idaresindeki 26 AR 453 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan 11 AAE 821 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:55 Kaynak: İHA
Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis aracına çarpıp kaçan sürücü kamyonetin altında yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi 120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçıran kamyon şoförü ölü bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 18:10:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobile çarptı; 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]