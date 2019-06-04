Park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
5 dakika önce
Çorum'un Kargı ilçesinde bir otomobilin park halindeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:32 Kaynak: İHA
'un Kargı
ilçesinde bir otomobilin park halindeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kargı- Sinop
Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı istikametinden Sinop'a istikametine seyir halinde olan S.K. yönetimindeki 34 VL 1649 plakalı otomobil elektrik aksamında arıza çıkmasından dolayı yol kenarına park etti. Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan M.T. yönetimindeki 19 RA 554 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan otomobili fark etmeyerek arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü M.T. ve S.K. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar
İlçe Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Melen Çayı'nda korku dolu anlar! Kaya parçası durdurdu
Bahçeli, 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladı
Uçuruma yuvarlandı korna çalarak kurtarılmayı bekledi
LPG'li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı