Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
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Park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

5 dakika önce

Çorum'un Kargı ilçesinde bir otomobilin park halindeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı, System.String[]
Çorum'un Kargı ilçesinde bir otomobilin park halindeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kargı- Sinop Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı istikametinden Sinop'a istikametine seyir halinde olan S.K. yönetimindeki 34 VL 1649 plakalı otomobil elektrik aksamında arıza çıkmasından dolayı yol kenarına park etti. Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan M.T. yönetimindeki 19 RA 554 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan otomobili fark etmeyerek arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü M.T. ve S.K. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:32 Kaynak: İHA
Çorum, Kargı, 3. Sayfa
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