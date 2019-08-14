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Park halindeki otomobile kurşun isabet etti

43 dakika önce

Adıyaman'da park halindeki otomobilin bagajına kurşun isabet etti.

Park halindeki otomobile kurşun isabet etti, System.String[]
Adıyaman'da park halindeki otomobilin bagajına kurşun isabet etti.

Olay, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki Emrah E.'ye ait 02 FL 227 plakalı otomobile kim tarafından sıkıldığı bilinmeyen bir kurşun isabet etti. Ne zaman sıkıldığı belli olmayan kurşunu otomobil sahibi gün içerisinde fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında konuyla ilgili çalışma başlattı. - ADIYAMAN
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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