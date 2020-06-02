Park halindeki otomobile saldıran köpekler, tamponu kopardı - Son Dakika

Yunus Ürkek, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeklerin kovaladığı bir kedinin otomobilin içine girdiğini tahmin ettiklerini, ancak köpeklerin tamponu parçalamasının şaşkınlığını yaşadıklarını belirtti.

İş yeri güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu site içinde beslenen bir grup köpeğin araca saldırması ve tamponu koparması, kamera görüntülerinde tespit edildi.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde sanayi sitesine tamir için bırakılan bir otomobile saldıran köpekler, ön tamponu kopardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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