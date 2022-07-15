Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cemal Ecir ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşegül Kahraman, Hatice Gürbüz ve Emre Gürbüz , 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Arızalanarak park eden otomobile tur otobüsü arkadan çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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