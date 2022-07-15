Arızalanarak park eden otomobile tur otobüsü arkadan çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Arızalanarak park eden otomobile tur otobüsü arkadan çarptı: 4 yaralı

15.07.2022 10:27

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arızalandığı için bankete park etmekte olan otomobile, tur otobüsünün arkadan çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arızalandığı için bankete park etmekte olan otomobile, tur otobüsünün arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda Kızılot Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken arızalanan ve dörtlüleri yakarak bankete park etmekte olan Cemal Ecir'in kullandığı 42 ANB 053 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Tut'un kullandığı 07 FNU 98 plakalı tur otobüsü arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cemal Ecir ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşegül Kahraman, Hatice Gürbüz ve Emre Gürbüz, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arızalanarak park eden otomobile tur otobüsü arkadan çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arızalanarak park eden otomobile tur otobüsü arkadan çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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