Park halindeki otomobili çalan şüpheli, arkadaşını gezdirirken yakalandı - Son Dakika
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Park halindeki otomobili çalan şüpheli, arkadaşını gezdirirken yakalandı

23.06.2022 11:02
Park halindeki otomobili çalan şüpheli, arkadaşını gezdirirken yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki otomobili çalan şüpheli, gezdirmek için yanına aldığı arkadaşıyla yakalandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki otomobili çalan şüpheli, gezdirmek için yanına aldığı arkadaşıyla yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı, otomobil sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ç.'ye ait 16 KIU 36 plakalı Citroen marka otomobilin evinin önünde park halindeyken çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde çalınan otomobil, Çakallık Mahallesi sınırları içerisinde plakasız olarak durduruldu. Araçta bulunan S.Y. ve M.Y.Ç. gözaltına alınırken, otomobil sahibine teslim edildi. Şüphelilerin S.Y.'nin otomobili çaldığı ve M.Y.Ç.'yi gezdirmek için yanına aldığı tespit edildi. Yapılan işlemleri sonrasında M.Y.Ç.'nin serbest bırakıldığı, şüpheli S.Y.'nin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Citroen, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobili çalan şüpheli, arkadaşını gezdirirken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki otomobili çalan şüpheli, arkadaşını gezdirirken yakalandı - Son Dakika
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