Park halindeki otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı
30 dakika önce
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki otomobil, elektrik aksamından çıkan yangında hasar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:27 Kaynak: İHA
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde park halindeki otomobil, elektrik aksamından çıkan yangında hasar gördü.
Olay öğlen saatlerinde Gebze Yeni Çarşı İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Kaya
adlı şahıs, 06 YMH 49 plakalı otomobilini İsmetpaşa Caddesi üzerine park ederek alışverişe gitti. Kaya'nın kuyumcu dükkanına girmesi sonrasında elektrik aksamında kısa devre oluşan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin yardımıyla yanan aracına müdahale eden Kaya, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yangın söndürülürken araçta hasar meydana geldi. - KOCAELİ
Otomobili diziyle kullanan maganda yakalandı TEM'de korkunç kaza! İtfaiye ekipleri gözlerine inanamadı Taksici ile müşterisi arasında köprü parası kavgası kameralarda Rapor yazmayan aile hekimlerini darp eden saldırgan tutuklandı