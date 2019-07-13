Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Park halindeki otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı

30 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki otomobil, elektrik aksamından çıkan yangında hasar gördü.

Park halindeki otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki otomobil, elektrik aksamından çıkan yangında hasar gördü.

Olay öğlen saatlerinde Gebze Yeni Çarşı İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Kaya adlı şahıs, 06 YMH 49 plakalı otomobilini İsmetpaşa Caddesi üzerine park ederek alışverişe gitti. Kaya'nın kuyumcu dükkanına girmesi sonrasında elektrik aksamında kısa devre oluşan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin yardımıyla yanan aracına müdahale eden Kaya, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yangın söndürülürken araçta hasar meydana geldi. - KOCAELİ
Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobili diziyle kullanan maganda yakalandı TEM'de korkunç kaza! İtfaiye ekipleri gözlerine inanamadı Taksici ile müşterisi arasında köprü parası kavgası kameralarda Rapor yazmayan aile hekimlerini darp eden saldırgan tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 15:58:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]