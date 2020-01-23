Park halindeki otomobili kundaklama girişimi kameraya yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Park halindeki otomobili kundaklama girişimi kameraya yansıdı - Son Dakika

Park halindeki otomobili kundaklama girişimi kameraya yansıdı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobilin kundaklanmaya çalışılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobilin kundaklanmaya çalışılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kale Mahallesi Gerger Caddesi'nde Ersin Ağırtaş'a ait 63 AFF 077 plakalı otomobil, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından kundaklanmaya çalışıldı.

Sabah saatlerinde engelli çocuğunu hastaneye götüreceği sırada otomobilinin üzerindeki isi gören Ağırtaş, durumu 155'e bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri, otomobilde parmak izi çalışması yaptı.

Caddedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisin, şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şüphelinin elindeki sıvıyı aracın üzerine dökerek yaktığı kağıtla tutuşturmaya çalışması yer alıyor.

Kayıtların devamında kağıtların rüzgarda uçuşmasının ardından uzaklaşan şüphelinin, bir süre sonra geri döndüğü ve yaktığı kağıtları yeniden aracın üzerine attığı görülüyor.

Ağırtaş'ın 6 ayda 3 aracına zarar verilmiş

Otomobili kundaklanmak istenen Ağırtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 ayda 3 aracına zarar verildiğini söyledi.

İlk otomobilinin camlarının kırıldığını belirten Ağırtaş, iki ay aradan sonra aldığı ikinci otomobilinin ise benzin dökülerek yakıldığını anlattı.

Ağırtaş, şöyle konuştu:

"Yaşananları polise bildirdim, gelip parmak izi alıp gittiler. Herhangi bir gelişme olup olmadığını sormak için polis merkezine gittim ancak incelemenin sürdüğünü söylediler. Hasar gören aracıma yaklaşık 70 bin lira masraf yapıp sattım. Onun ardından başka bir araç aldım. Bu, üçüncü araç oluyor. Her üç aracıma da iki ay arayla zarar verildi.

Şu anki aracım bir hafta önce yakılmaya çalışıldı. Yine aynı kişi olduğunu düşünüyorum, elinde benzin var. Tabii biz bunu kamerada tespit ettik."

"Benim ve ailemin hayati tehlikesi var bu durumda." diyen Ağırtaş, kundaklama girişiminde bulunan şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi.

Ağırtaş'ın babası Nevzat Ağırtaş da kimseyle husumetlerinin bulunmadığını belirterek, araçlarına zarar veren kişinin bir an önce bulunup adaletin karşısına çıkarılması gerektiğini söyledi.

Park halindeki otomobili kundaklama girişimi kameraya yansıdı

Şanlıurfa, Siverek, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:46 Kaynak: AA
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