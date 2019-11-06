Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobili yanarken bagajdaki malzemeleri kurtarmaya çalıştı
Son Dakika Güncel Park halindeki otomobili yanarken bagajdaki malzemeleri kurtarmaya çalıştı

Park halindeki otomobili yanarken bagajdaki malzemeleri kurtarmaya çalıştı

6 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yanan park halindeki otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Park halindeki otomobili yanarken bagajdaki malzemeleri kurtarmaya çalıştı, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yanan park halindeki otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğukkuyu Mahallesi'nde, İlker İşlek'e (41) ait, park halindeki 35 DCN 08 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bagajı açıp malzemeleri çıkardı

Aracı arızalı olduğu için yaklaşık bir haftadır evinin bulunduğu sokakta park eden İşlek, otomobilinin yandığını görünce su bidonlarıyla itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangını söndürmeye çalıştı.

Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bu sırada İşlek, yanan aracın bagajını açıp malzemelerini kurtarmaya çalıştı. İşlek, bagajdaki olta ve diğer malzemeleri dışarı çıkardı.

Sokaktaki diğer araçlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürülen yangının, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Bayraklı, İtfaiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ispanak zehirlenmeleri Müjdat Gezen'in galasını da vurdu! Gösteriler iptal edildi
İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü Tuvalet gider borusunda 3 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 09:30:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobili yanarken bagajdaki malzemeleri kurtarmaya çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]