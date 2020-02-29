Park halindeki otomobilin aküsünü çaldılar - Son Dakika

Park halindeki otomobilin aküsünü çaldılar
6 saat önce
Eskişehir'de park halindeki bir aracın aküsü kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:44 Kaynak: İHA
Eskişehir'de park halindeki bir aracın aküsü kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.
Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında İnönü ilçesi Yenice mahallesi Konut sokakta meydana geldi. Araç sahibi A.Ş., park halinde bıraktığı aracının yanına geldiğinde aküsünün yerinde olmadığını görünce durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Sınırda taksicilerle bir grup göçmen arasında kavga çıktı Yunanistan'a giden Suriyeli göçmen: Burada çok fazla Suriyeli oldu, hiçbir şey kalmadı Esad Rejimini korku sardı! Avrupa ülkelerine "Türkiye'yi durdurun" çağrısı Sokağa inen binlerce protestocu Putin'in istifasını istedi