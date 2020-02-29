Park halindeki otomobilin aküsünü çaldılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobilin aküsünü çaldılar - Son Dakika

Park halindeki otomobilin aküsünü çaldılar

6 saat önce

Eskişehir'de park halindeki bir aracın aküsü kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Park halindeki otomobilin aküsünü çaldılar, System.String[]

Eskişehir'de park halindeki bir aracın aküsü kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.


Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında İnönü ilçesi Yenice mahallesi Konut sokakta meydana geldi. Araç sahibi A.Ş., park halinde bıraktığı aracının yanına geldiğinde aküsünün yerinde olmadığını görünce durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yenice, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:44 Kaynak: İHA
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