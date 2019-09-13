Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Park halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

1 saat önce

Park halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada Sokakta panik yaşandıİSTANBUL - Tuzla'da park halindeki bir otomobil, birden bire alev alarak sokak ortasında yandı.

Park halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Sokakta panik yaşandı

İSTANBUL - Tuzla'da park halindeki bir otomobil, birden bire alev alarak sokak ortasında yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla Aydıntepe Mahallesinde geçtiğimiz gün saat 18: 30 sıralarında meydana gelen olayda, park halinde olan bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Birden bire alevlerin yükseldiği otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Olaya tanık olan vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil alev alev yanarken, vatandaşlar panik yaşıyor.

Park halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor
80 yaşındaki kadın, tecavüzden "Yetişin komşular" feryadıyla kurtuldu Türkiye'yi kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı Kar maskeli 2 kişi, 73 yaşındaki kadının ellerini ve ağzını bantlayıp parasını çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:20:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]