Park halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Sokakta panik yaşandı

İSTANBUL - Tuzla'da park halindeki bir otomobil, birden bire alev alarak sokak ortasında yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla Aydıntepe Mahallesinde geçtiğimiz gün saat 18: 30 sıralarında meydana gelen olayda, park halinde olan bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Birden bire alevlerin yükseldiği otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Olaya tanık olan vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil alev alev yanarken, vatandaşlar panik yaşıyor.