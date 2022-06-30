Park halindeki otomobilin camını kırıp telefonu çaldı - Son Dakika
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Park halindeki otomobilin camını kırıp telefonu çaldı

30.06.2022 17:03
Park halindeki otomobilin camını kırıp telefonu çaldı

GAZİANTEP'te, park halindeki otomobilin camını kırarak içindeki cep telefonunu çalan A.V, güvenlik kameralarından belirlenip yakalandı.

GAZİANTEP'te, park halindeki otomobilin camını kırarak içindeki cep telefonunu çalan  A.V, güvenlik kameralarından belirlenip yakalandı. Adliyeye sevk edilen A.V,  çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Nuri Pazarbaşı Mahallesinde geçen pazartesi günü meydana gelen olayda, gece saatlerinde park halindeki otomobilin camını kıran şüpheli, içerideki cep telefonunu çalarak kaçtı. Sesi duyarak olayı fark eden araç sahibi, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.V. olduğunu saptadı ve adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen A.V., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklanarak cezaevine konuldu.


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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Park halindeki otomobilin camını kırıp telefonu çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki otomobilin camını kırıp telefonu çaldı - Son Dakika
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