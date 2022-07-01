Nuri Pazarbaşı Mahallesinde geçen pazartesi günü meydana gelen olayda, gece saatlerinde park halindeki otomobilin camını kıran şüpheli, içerideki cep telefonunu çalarak kaçtı. Sesi duyarak olayı fark eden araç sahibi, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.V. olduğunu saptadı ve adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen A.V., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN CAMINI KIRIP TELEFONU ÇALDI - Son Dakika

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