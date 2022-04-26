Park halindeki otomobilin ses sistemleri çalındı - Son Dakika
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Park halindeki otomobilin ses sistemleri çalındı

26.04.2022 12:17
Park halindeki otomobilin ses sistemleri çalındı

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir otomobildeki ses sistemleri kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir otomobildeki ses sistemleri kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2436 Sokakta Mahmut Güleşen'e ait park halindeki 02 ABE 673 plakalı otomobilin kapıları kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından zorlanarak açıldı. Şahıs yada şahıslar, araç içerisinde bulunan ses sistemlerini tek tek sökerek çaldı. Bir süre sonra aracın soyulduğunu fark eden Güleşen ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince incelemelerde bulunuldu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Park halindeki otomobilin ses sistemleri çalındı
Park halindeki otomobilin ses sistemleri çalındı
Park halindeki otomobilin ses sistemleri çalındı

YORUMLAR
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Kırmızı ışık ihlali yapan şahsı uyarınca darp edildi Kırmızı ışık ihlali yapan şahsı uyarınca darp edildi 12 gündür kayıp olan genç adam her yerde aranıyor 12 gündür kayıp olan genç adam her yerde aranıyor

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobilin ses sistemleri çalındı - Son Dakika


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