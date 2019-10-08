Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobilin ses sitemi çalındı
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobilin ses sitemi çalındı

Park halindeki otomobilin ses sitemi çalındı

49 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde park halinde bulunan otomobilin ses sitemi çalındı.

Park halindeki otomobilin ses sitemi çalındı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde park halinde bulunan otomobilin ses sitemi çalındı.


Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan G. 4 gün önce 55 RG 693 plakalı otomobilinin kaportasını tamir ettirmek için sanayi sitesinde bulunan bir kaportacıya bıraktı. Bugün aracına bakmak için gittiğinde iş yerinin önünde bulunan otomobilin teyp ve amfisinin olmadığını fark etti. İş yeri sahibiyle görüşen Ramazan G. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği hırsızlık masası ve olay yeri ekipleri araçta yaptıkları inceleme sonunda otomobilden teyp ve amfiyi çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Fevzi Çakmak Mahallesi, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:23 Kaynak: İHA
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