Park halindeki otomobilin üzerinden düşen çocuk öldü
1 saat önce
Gaziantep'te oyun oynamak için çıktığı park halindeki otomobilin üzerinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:08 Kaynak: AA
'te oyun oynamak için çıktığı park halindeki otomobilin üzerinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Tilkicier, merkez Şehitkamil
ilçesi Şirinevler
Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynarken park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı.
Bu sırada dengesini kaybedip düşen ve ağır yaralanan Tilkicier, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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