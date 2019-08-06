Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobilin üzerinden düşen çocuk öldü
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Park halindeki otomobilin üzerinden düşen çocuk öldü

1 saat önce

Gaziantep'te oyun oynamak için çıktığı park halindeki otomobilin üzerinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Gaziantep'te oyun oynamak için çıktığı park halindeki otomobilin üzerinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Tilkicier, merkez Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynarken park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı.
Bu sırada dengesini kaybedip düşen ve ağır yaralanan Tilkicier, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:08 Kaynak: AA
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