Park halindeki otomobiller kurşunların hedefi oldu - Son Dakika
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Park halindeki otomobiller kurşunların hedefi oldu

01.07.2022 15:43
Park halindeki otomobiller kurşunların hedefi oldu

Adıyaman'da, park halinde bulunan iki otomobil ile bir iş yeri kurşunların hedefi oldu.

Adıyaman'da, park halinde bulunan iki otomobil ile bir iş yeri kurşunların hedefi oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Kavşağı yakınlarında henüz kimlikleri belirlenemeyen şahısların içerisinde bulunduğu bir kamyonettin kasasından çevreye rast gele ateş açıldı. Tabancalardan çıkan mermiler park halinde bulunan iki otomobil ile bir iş yerine isabet etti. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yeri ve otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası saldırganlar geldikleri kamyonetle olay yerinden hızla kaçarken polis ekipleri de olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kırsal kesimin sorunları yerinde tespit ediliyor Kırsal kesimin sorunları yerinde tespit ediliyor Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobiller kurşunların hedefi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki otomobiller kurşunların hedefi oldu - Son Dakika
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