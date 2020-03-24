Park halindeki otomobillere çarpan araç takla attı - Son Dakika
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Park halindeki otomobillere çarpan araç takla attı

6 saat önce

Park halindeki otomobillere çarpan araç takla attı Beylikdüzü'nde yağmur yüzünden kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki 3 araca da çarparak takla attı.

Park halindeki otomobillere çarpan araç takla attı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde yağmur yüzünden kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki 3 araca da çarparak takla attı.

Takla atıp yan dönen araçtan çıkan sürücü kazayı, ufak sıyrıklarla atlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 TM 550 plakalı araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeydi. Araç sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda aracının hakimiyetini kaybetti ve park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın ardından sürücü takla atarak yan durdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu araçta çıkardı. Olay yerine ihbar üzerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Yaşanan olay sonrası sürücü 112 ekibi tarafından da kontrol edildi. Sürücü, kullanılamaz hale gelen araçtan ufak sıyrıklarla kurtulurken, yoğunlaşan trafik aracın çekilmesiyle tekrar normale döndü.

Park halindeki otomobillere çarpan araç takla attı

Beylikdüzü, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:34 Kaynak: İHA

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